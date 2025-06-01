Одна из фур с дронами не доехала до места атаки и взорвалась

Одна из фур, которая, предположительно, везла украинские дроны, не доехала до места атаки в Амурской области и сгорела. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

© Telegram-канал «Осторожно, новости»

На одном из видео можно увидеть дым, исходящий от фуры. Затем раздался взрыв. В этот момент рядом с большегрузом находились люди, об их состоянии ничего не сообщается.

Как рассказали очевидцы, грузовик сгорел на трассе у поселка Серышево в Амурской области. По данным Telegram-канала, рядом с населенным пунктом находится аэродром «Украинка», его сегодня не атаковали.

До этого сообщалось, что 1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, целью украинцев стала военная часть в поселке Средний.

Кобзев рассказал, что дроны запускались из фуры, которая на данный момент блокирована. Глава региона уточнил, что во время этой атаки ни одно здание не пострадало.

Момент вылета дронов из грузовика в Иркутской области попал на видео

О том, что атака дронов-камикадзе велась из фур, сообщили также местные жители Иркутской и Мурманской областей. Очевидцы рассказали, что видели, как беспилотники вылетали из грузовиков.