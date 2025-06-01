Очевидцы пытались помешать взлету дронов с грузовиков

В Иркутской области из остановившейся у заправки фуры внезапно вылетели дроны. Очевидцы попытались помешать запуску БПЛА, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, после того, как дроны-камикадзе начали покидать грузовик, на его крышу забрались несколько мужчин и попытались заблокировать механизмы.

Журналисты заметили, что очевидцы также предприняли ряд попыток сбить взлетевшие дроны камнями.

Момент вылета дронов из грузовика в Иркутской области попал на видео

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники силовых ведомств работают с водителем фуры, который доставил опасный груз в Иркутскую область.