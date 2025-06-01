Таксист рассказал, что чудом не оказался на мосту под Брянском в момент ЧП

Водитель такси рассказал, что чудом не оказался на автомобильном мосту в Брянской области в момент его падения. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на воскресенье, 1 июня, в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, 71 пострадал.

В СК РФ назвали ЧП терактом, начали расследование.

«Фура передо мной резко тормозит, я не понял, но я успел затормозить. Три минуты, не дай бог. А чего эти минуты — потому что клиент задержался. Поздно было, она [пассажирка] задержалась на эти две-три минуты», — рассказал таксист.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что дело о падении моста в Брянской области будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.