Прокуратура Бангладеш выдвинула обвинения против экс-премьера страны

Прокуратура Бангладеш официально обвинила свергнутую в августе 2024 года премьер-министра Шейх Хасину в преступлениях против человечности в связи с ее предположительным участием в организации попыток силового подавления студенческого восстания, приведших к многочисленным жертвам. Об этом сообщает NDTV.

В публикации отмечается, что кроме Хасины в преступления против человечности были обвинены еще два высокопоставленных чиновника.

По мнению прокуратуры, экс-премьер виновна в том, что якобы отдала «прямой приказ» о подавлении восстания любыми средствами членам своей партии и сторонникам ее правительства, вышедшим на улицы для противостояния со студентами.

Главный прокурор Бангладеш Таджул Ислам считает, что эти действия были запланированы.

11 августа газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение Хасины сообщила, что бывший премьер-министр республики Бангладэш Шейх Хасина считает США причастными к ее отставке в связи с тем, что она отказала Вашингтону предоставить бангладешский Остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу.

В июне 2024 года в Бангладеш начались массовые беспорядки на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство. К борьбе с митингующими привлекли армию. Премьер Бангладеш покинула страну. По словам ее сына, она формально продолжает оставаться главой кабмина и официально в отставку не уходила.