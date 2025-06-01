Власти ограничили въезд и выезд из Оленегорска после атаки БПЛА

Оперативный штаб Мурманской области сообщил, что въезд и выезд из города Оленегорска был ограничен после атаки беспилотников ВСУ.

© #кобзевнасвязи/Telegram

«Вниманию водителей: в настоящее время въезд и выезд из города Оленегорска осуществляется по «лапландской» дороге. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность», — отмечается в сообщении оперштаба во «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по Мурманской области предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и порядка в регионе.

Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал в Оленегорск после атаки БПЛА.