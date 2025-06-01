На Камчатке загорелся рыбокомбинат «Октябрьский»

Правительство Камчатского края заявило о возгорании на рыбокомбинате «Октябрьский».

«По данным спасателей, горит рыбокомбинат «Октябрьский»... Площадь возгорания составляет 500 кв. м», — говорится в сообщении властей в Telegram.

Уточняется, что 20 пожарных и четыре единицы техники задействованы в ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что пожар, охвативший металлический ангар на территории производственного здания «Колесник» в подмосковном Красногорске, полностью ликвидировали.