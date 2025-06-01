Дорогу у метро «Молодежная» в Москве залило кипятком. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

© Скриншот

На опубликованных кадрах можно увидеть, как машины едут по огромным лужам. На видео с места происходящего также видно, что кипяток затопил значительную территорию, а над ней поднимается густой пар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в районе Медведково шесть человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком возле дублера Полярной улицы. Тогда улицу, автомобили и дороги залило горячей водой.