Устроивший стрельбу с крыши дома в Мурманске умер в больнице

Владислав Завгородний, 43-летний сотрудник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, устроивший стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске 30 марта, скончался в клинике. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Мурманской области.

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В ведомстве отметили, что после штурма здания силовиками Завгородний был госпитализирован с тяжелыми ранениями головы и бедра.

Последние два месяца он провел в коме в медицинском учреждении. Все это время мужчина находился под охраной.

Напомним, что инцидент произошел вечером 30 марта на Кольском проспекте. Местный житель открыл огонь с крыши многоэтажки. В результате инцидента ранения получили два человека.

В полночь бойцы СОБРа «Росомаха» и ОМОНа «Медведь» провели операцию по штурму, в ходе которой стрелявшего удалось обезвредить.