Появились подробности о состоянии раненых при ЧП под Курском машиниста и помощника

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил подробности о состоянии раненых при обрушении моста под Курском машиниста грузового локомотива и его помощников.

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Так, у 35-летнего машиниста - открытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением, рваная рана голеней и правого бедра, ушиб грудной клетки и правого локтевого сустава.

У 44-летнего его помощника - ушибы грудной клетки, правового плечевого сустава, правового бедра. У второго помощника - 40-летнего мужчины - ушиб грудной клетки, а также ушиб и повреждение связок правового голеностопного сустава.

Всех вместе их сначала доставили в Железногорскую больницу, а позже - в ЧУЗ КБ "РЖД-Медицина" в Курске: такое решение было принято руководством пострадавших.

Там бригаде оказывается вся медицинская и психологическая помощь.