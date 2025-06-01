Девушка упала с 33-метровой парашютной вышки в Екатеринбурге

21-летняя девушка получила тяжелые травмы, упав с 33-метровой парашютной вышки в Екатеринбурге.

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Как сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев, у пострадавшей был слишком длинный страховочный трос. Сообщается, что после происшествия на место оперативно прибыла бригада скорой помощи.

В свою очередь агентство URA.RU со ссылкой на Минздрав Свердловской области сообщает, что пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц с сочетанной травмой.

В пресс-службе главка СК по Свердловской области сообщили, что екатеринбурженка получила травмы после падения с парашютной вышки, расположенной в местном парке. По данному факту организована процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.