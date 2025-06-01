Во Флориде нашли мертвым ребенка, мать которого «выгоняла из него демонов»

Шестилетний ребенок был найден мертвым в своем доме во Флориде. Его матери предъявлено обвинение в убийстве. Она заявила, что бог приказал ей «изгнать демонов из тела ребенка», сообщает NBC News.

Тело ребенка нашли в пятницу в доме семьи в Форт-Пирсе. Это случилось после того, как представители школьной администрации попросили соцработников проверить семью.

Шериф округа Сент-Люси Ричард Р. Дель Торо рассказал, что матери, 31-летней Ронде Паулинис в пятницу было предъявлено обвинение в убийстве.

«Из разговора с матерью мы узнали, что она верит, что Бог велел ей изгнать демонов из тела ребенка. Когда ребенок перестал двигаться и умер, она почувствовала, что он освободился от этих демонов», — сказал шериф на пресс-конференции.

По словам Торо, тело мальчика нашли на кровати в его спальне. Следователи полагают, что он погиб еще 18 мая. Предстоит вскрытие.

Общаясь с полицией, мать вела себя психически нестабильно: на месте происшествия она то смеялась, то плакала.