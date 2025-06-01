В РЖД рассказали о гибели машиниста при ЧП в Брянской области

В Брянской области при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд № 86, следовавший из Климова в Москву, погиб машинист. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу РЖД.

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В компании уточнили, что девять сотрудников поездной бригады были госпитализированы после крушения.

В РЖД пообещали обеспечить лечение сотрудников и выплатить им компенсации, предусмотренные коллективным договором.

Ранее в пресс-службе сообщили, что организация передаст по 2,2 млн руб. родственникам погибших при катастрофе.

Напомним, что крушение поезда произошло в ночь на 1 июня. Погибли семь человек, 71 человек пострадал, из них 47 были госпитализированы.