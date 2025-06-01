Проводник рассказал о первых минутах после крушения поезда в Брянской области

Проводник первого вагона поезда, потерпевшего крушение в Брянской области, рассказал RT о первых минутах после происшествия.

«Произошёл хлопок очень сильный один и потом второй. И как-то вот так повело вагон, что он наклонился именно на мост... Начались крики о помощи. Я говорю: «Уважаемые пассажиры, сейчас начнётся эвакуация, пожалуйста, потерпите...» Мы разбили стёкла», — поделился он.

Мужчина добавил, что в его вагоне было трое тяжелораненых: две женщины и ребёнок, сломавший руку.

Собеседник подчеркнул, что покинул повреждённый вагон последним.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что подрыв моста и крушение поезда в Брянской области — чудовищное преступление против мирных граждан.