Актеру из "Улиц разбитых фонарей" выстрелили в голову в петербургском ТЦ

В ТРЦ "Меркурий" в Санкт-Петербурге пьяный мужчина выстрелил из сигнального пистолета в охранника, оказавшимся актером сериала "Улицы разбитых фонарей". Об этом пишет Mash на Мойке.

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20-летний агрессор вел себя неадекватно и разбрасывал мусор. 48-летний Валерий Музыка сделал ему замечание.

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Парень попытался убежать и выстрелил несколько раз в мужчину из сигнального пистолета. Музыка успел прикрыть лицо рукой, получив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Стрелок задержан и отправлен в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Музыка снимался в сериалах "Невский" и "Улицы разбитых фонарей".