В Брянской области произошло еще одно ЧП с поездом

В Брянской области произошло новое ЧП с поездом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, неизвестные диверсанты подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча в момент прохождения путеизмерительного поезда. Обошлось без пострадавших, состав не получил повреждений. На месте подрыва работают сотрудники экстренных служб.

СК России признал терактом обрушения мостов в Брянской и Курской областях

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, крушение унесло жизни семи человек, 73 пострадали — в том числе трое детей.