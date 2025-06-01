СК РФ назвал причину крушения мостов в Брянске и Курске
Поезда в Брянской и Курской областях потерпели крушение из-за подрыва мостов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
В пресс-службе уточнили, что 31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста.
Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.
«Первый вагон улетел, а второй — перевернулся»: пассажирка рассказала о крушении моста и падении поезда под Брянском
В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника.
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление, сообщили в ведомстве.
Проводятся неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 73. Среди них четверо детей, двое — в больнице в состоянии средней тяжести. 7 человек погибли.