Бастрыкин взял на контроль дела о подрыве мостов в Брянской и Курской областях

По распоряжению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовные дела о подрыве мостов в Брянской и Курской областях будет расследовать Главное следственное управление ведомства, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Напомним, что первый взрыв прозвучал накануне в 23.00 на железнодорожном перегоне Выгоничи - Пильшино в Брянской области. Следственный комитет пока не уточняет детали этого ЧП.

В Железногорском районе Курской области под утро также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу.

В обоих случаях погибли люди. Москва заявила о готовности принять на лечение пострадавших.