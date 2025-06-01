Стали известны подробности об еще одном ребенке, пострадавшем в ЧП под Брянском

Еще одного ребенка, пострадавшего при крушении моста в Брянской области, доставят в клинику доктора Рошаля в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале медучреждения.

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Уточняется, что его доставят в клинику на реанимобиле в ближайшие часы. О состоянии ребенка ничего не сообщается.

До этого в клинику доктора Рошаля в Москве доставили 5-месячного младенца, пострадавшего при обрушении моста в Брянской области. Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, у мальчика диагностированы многочисленные травмы. На данный момент врачи проводят полное обследование ребенка.

Обрушение моста в Брянской области произошло поздно вечером 31 мая. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, в результате он сошел с рельсов. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной крушения моста стал «подрыв».

В поезде находились 388 человек, из них более 70 человек получили различные травмы. Кроме того, как минимум семь человек не удалось спасти.

СК РФ возбудил уголовное дело, квалифицировав случившееся как теракт.

Богомаз сообщил, что семьи жертв и пострадавшие получат выплаты.