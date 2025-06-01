Стало известно, как преступники подорвали опоры под поездами в двух областях в РФ

Причиной обрушения железнодорожного моста под Курском, как и в Брянске, стал подрыв опор. Неизвестные заложили два взрывных устройства — одно под опору моста, другое под железнодорожное полотно примерно в 30 метрах до начала конструкции. В результате взрыва один из пролетов рухнул на автодорогу. Об этом сообщает «112».

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Во время происшествия первая часть локомотива упала вниз, а вторая зависла над образовавшейся пустотой. Травмы получили трое: машинист Евгений И. и его помощники Антон П. и Олег Ц. Все они доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

Поезд, попавший в инцидент, состоял из 100 грузовых вагонов. Три из них сошли с рельсов, однако в вагонах не было груза, уточняется в сообщении.

В Раде отреагировали на подрыв моста в Брянской области

На данный момент движение по автодороге в районе Калиновки в Железногорском районе перекрыто. На месте работают следственные службы и специалисты, передает Telegram-канал.

Ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста.

В Брянской области также неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд.