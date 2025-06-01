Погибла вся локомотивная команда: что известно о ЧП с мостом в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 31 мая в регионе неизвестные подорвали мост в момент, когда под ним проезжал пассажирский поезд. Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

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В результате происшествия пострадали 66 человек, включая троих детей. Трое находятся в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок. В больницы доставлены 44 пострадавших, еще 22 получают амбулаторную помощь. Число погибших достигло семи человек.

Среди серьезно пострадавших оказался пятимесячный младенец. Кроме того, погибла вся локомотивная бригада поезда, следовавшего по маршруту Климово — Москва. Всего в поезде находились 379 пассажиров, передает Telegram-канал губернатора.

Telegram-канал Shot опубликовал кадры с места трагедии, на которых запечатлены разрушенный мост и поврежденный состав.

Похожий инцидент произошел в Амурской области: бульдозер сорвался с трала в момент обрушения моста. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал Amur Mash, опубликовав кадры с места происшествия. ЧП произошло на мосту через реку Обку.