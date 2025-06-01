Богомаз назвал причину обрушения моста в Брянской области

Железнодорожный мост в Брянской области был подорван во время движения поезда, в результате чего пострадали пассажиры, включая восьмимесячного ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Причиной обрушения моста стал подрыв во время прохождения поезда», — заявил Богомаз в эфире «Россия 1», находясь на месте происшествия.

Он отметил, что все пострадавшие пассажиры госпитализированы. По его словам, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу восьмимесячный младенец. В ближайшее время он будет перенаправлен на лечение в Москву.

В Раде отреагировали на подрыв моста в Брянской области

По словам Богомаза, в момент подрыва в поезде находились 388 человек. Тем не менее экстренные службы области быстро среагировали и оказали необходимую помощь пострадавшим.

Власти продолжают контролировать ситуацию. Движение поездов на участке временно приостановлено, организована альтернатива для пассажиров. Специалисты приступили к восстановлению инфраструктуры, ведется расследование обстоятельств происшествия.

Обрушение железнодорожного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня, когда по нему проходил пассажирский поезд. По данным Минздрава РФ, в результате происшествия были госпитализированы 17 человек, в том числе ребенок, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств случившегося.