В Венесуэле арестовали главу российско-венесуэльской торговой палаты

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало президента Российско-Венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко вместе с "группой казаков".

Об этом сообщают издания Infobae и Newsweek Argentina. По информации СМИ, Фроленко был задержан 15 мая.

В его доме в Сан-Бернардино, районе Каракаса, провели обыск. Оба издания связывают задержание Фроленко с его участием 8 мая в открытии памятника Неизвестному солдату в Каракасе, посвященного 80-летию Победы.

По данным журналистов, церемонию организовала преступная группировка La Piedrita. Как утверждают Infobae и Newsweek Argentina, деятельность Фроленко вызывала недовольство у российского посла Сергея Мелик-Багдасарова.