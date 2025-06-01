Богомаз: число пострадавших под Брянском увеличилось до 69

До 69 увеличилось количество пострадавших при сходе с рельсов поезда в Брянской области.

Об этом проинформировал губернатор Александр Богомаз.

«Количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей», — сообщил он.

Горячая линия открыта для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области.

Московские врачи и психологи ожидают на Киевском вокзале пассажиров поезда, который попал в ЧП в Брянской области.

В Брянскую область за пострадавшими при сходе с рельсов поезда выехали бригады Центра экстренной медицинской помощи из Москвы.