Горячая линия открыта для пострадавших при ЧП в Брянской области

Горячая линия открыта для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«Обратиться можно по номеру 112!» — проинформировали представители ведомства.

Московские врачи и психологи ожидают на Киевском вокзале пассажиров поезда, который попал в ЧП в Брянской области.

В Брянскую область за пострадавшими при сходе с рельсов поезда выехали бригады Центра экстренной медицинской помощи из Москвы.