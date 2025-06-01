В Брянской области на месте обрушения моста пропал ребенок

В Брянской области после обрушения моста пропал годовалый ребенок, спасатели начали его поиски. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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«Годовалого ребенка разыскивают спасатели на месте обрушения моста в Брянской области», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Жертвами обрушения моста стали семь человек. Еще 35 пострадали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».