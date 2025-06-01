Среди пострадавших в ЧП в Брянской области трое детей

Среди 35 пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области трое детей.

Об этом проинформировал глава региона Александр Богомаз.

«35 пострадавших, в том числе трое детей», — заявил он в Telegram.

Также губернатор сообщил, что количество пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области увеличилось до 35.

Богомаз сообщал, что до семи увеличилось число погибших при сходе поезда в Брянской области.

Крушение поезда в Брянской области произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».