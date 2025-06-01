Число погибших при ЧП в Брянской области увеличилось

Число погибших при ЧП с поездом в Брянской области увеличилось до семи
Количество погибших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"К сожалению, семеро погибших", - написал губернатор.
Он добавил, что аварийно-спасательные работы на месте продолжаются.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли три человека, 33 пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП стало незаконное вмешательство в работу транспорта.