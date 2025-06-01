Пассажиров поезда, попавшего в ЧП под Брянском, отправят в Москву в течение часа

Пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области в результате обрушения моста, в течение часа отправят в Москву. Об этом заявил губернатор региона в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

"На данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск-1 и в течение часа будут отправлены сформированным составом в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в 3:22 по московскому времени.

На месте обрушения моста находятся все оперативные и экстренные службы, работают следователи, добавил Богомаз. По информации СК, сообщение об обрушении моста в Брянской области поступило 31 мая в 22:50 мск. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции, а фура и легковой автомобиль "улетели под строение".

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в медицинские организации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. По оперативным данным, в результате происшествия семь человек не выжили. Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.