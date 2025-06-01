В МЧС оценили ситуацию на месте крушения поезда в Брянской области

Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

На данный момент основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей. Все пассажиры поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются врачами, оценили в ведомстве.

«Они будут направлены в пункт временного размещения. В зоне проведения работ сосредотачивается инженерная техника и краны», — заявили в МЧС.

По данным ряда каналов, причиной обрушения моста мог стать подрыв. По одной из версий, было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Мост рухнул на железнодорожный состав.