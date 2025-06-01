Автодорогу А-240 перекрыли после подрыва моста в Брянской области

После подрыва моста в Брянской области перекрыли движение автотранспорта по участку дороги А-240. Об этом сообщили в воскресенье, 1 июня, в Росавтодоре.

— С 23:10 на километре 31+200 автомобильной дороги А-240 Брянск — Новозыбков— граница с Белоруссией прекращено движение автомобилей. Объехать эту часть трассы можно через поселок Выгоничи, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В 22:44 31 мая в Брянской области на перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с машинами из-за подрыва. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд № 86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последней информации, при крушении пострадали 44 человека, еще четверо погибли.

Пятимесячный ребенок серьезно пострадал при подрыве моста в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Погибла вся локомотивная бригада поезда Климов — Москва при подрыве моста в Брянской области. Всего в поезде находились 379 человек.

Кадры с места подрыва моста в Брянской области опубликовал Telegram-канал Shot. На них виден поврежденный поезд.