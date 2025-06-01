Названы подробности о погибших при обрушении моста в Брянской области

Среди четырех погибших при обрушении моста в Брянской области — машинист, помощник машиниста и два пассажира, сообщает Telegram-канал SHOT.

При этом РИА Новости со ссылкой на центр медицинских катастроф региона сообщает об одном погибшем. Он был машинистом поезда.

По данным ряда каналов, причиной обрушения мог стать подрыв. По одной из версий, было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Мост рухнул на железнодорожный состав.

По последним данным, информации Mash, число пострадавших — 22 человека, данные разнятся. Официальной информации о точном количестве не поступало. Информацию о происшествии подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.