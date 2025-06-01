МЖД: мост в Брянской области обрушился из-за незаконного вмешательства

Московская железная дорога (МЖД) заявила в своем Telegram-канале, что автомобильный мост в Брянской области рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

"Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда", - отмечается в публикации.

Согласно посту, случившееся не влияет на движение других поездов. В 22:44 31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд N86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили несовместимые с жизнью травмы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. На месте организована работа экстренных служб, власти делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим.