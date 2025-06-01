В Париже после финала Лиги чемпионов полиция задержала 68 фанатов

В Париже полиция задержала 68 футбольных фанатов за участие в беспорядках после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что агрессивные болельщики пытались перекрыть парижскую кольцевую автодорогу.

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По словам главы МВД Франции Брюно Ретайо, что он отдал распоряжение правоохранителям "действовать жестко". Около 5,4 тысяч полицейских и жандармов обеспечивают безопасность на улицах Парижа. Французский "Пари Сен-Жермен" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале, проходившем в Мюнхене, парижане разгромили миланский "Интер" со счетом 5:0.

Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных. Благодаря этой победе "Пари Сен-Жермен" получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского "Тоттенхэма", который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом "Манчестер Юнайтед" (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе "Дачия Арена" 13 августа 2025 года.