Богомаз прокомментировал обрушение моста в Брянской области

На месте обрушения моста в Брянской области организована работа экстренных служб и представителей органов власти. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава", - отметил он.

Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим, добавил Богомаз. Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Mash уточнил, что фура и легковой автомобиль "улетели под строение".

Число пострадавших при обрушении моста выросло до 22 человек. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения моста в Брянской области, по предварительным данным, стал подрыв опоры.