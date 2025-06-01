Раскрыты подробности подрыва моста в Брянской области

Всего на мосту в Брянской области неизвестными было заложено четыре взрывных устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, взрывчатка находилась в двух местах — два взрывных устройства располагались на опоре моста, еще два — на шпалах.

Отмечается, что число пострадавших в результате происшествия выросло до десяти человек.

Ранее сообщалось, что неизвестны подорвали мост в Брянской области. Изначально было известно о пяти пострадавших, в дальнейшем Telegram-канал Mash сообщил, что их число выросло до семи.