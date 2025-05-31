Возгорание на производстве в Красногорске охватило 4 тыс. кв. метров, предварительной причиной инцидента называют неисправность в электросети цеха.

Причиной пожара на производстве в Красногорске мог стать аварийный режим работы электросети, передает ТАСС. По предварительным данным, неисправность возникла в одном из цехов предприятия.

В прокуратуре Московской области уточнили, что точные выводы о причинах возгорания будут сделаны после осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории предприятия в Красногорске произошел пожар, охвативший ангар, хозяйственные постройки и резиновую крошку на площади 4 тыс. кв. метров.

Возгоранию в поселке Новый в Красногорске присвоили повышенную категорию сложности.