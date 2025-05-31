В Петербурге трое нетрезвых мужчин избили сотрудников ГАИ

В Петербурге нетрезвые водитель и пассажиры набросились на сотрудников полиции. Об этом сообщает управление МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.

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По данным ведомства, инцидент произошел 28 мая в 01:20 у дома 13 по Ивановской улице, когда сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) остановили Renault Logan. У 30-летнего водителя документов не оказалось.

«В ходе проверки документов водитель и два его пассажира вышли из автомобиля и напали на полицейских», — рассказали в МВД.

Там добавили, что водителя удалось задержать, а его пассажирам удалось скрыться. Их задержали спустя два дня.

В конце февраля мужчина напал с ножом на инспектора ДПС в Новой Москве. Водитель заехал на территорию, закрытую для проезда, и не стал подчиняться законным требованиям представителя власти. Его задержали, когда он применил насилие к инспектору. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ . Ему уже предъявили обвинение.