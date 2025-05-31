Заблудившегося в Петербурге лося поймали и вернули в лес

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе заметили лося. Его уже поймали и вернули в лес. Об этом сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

«Специалисты комитета вместе с сотрудниками МЧС оперативно отреагировали на сообщения от жителей Фрунзенского района о диком животном. Животное было поймано и успешно возвращено в свою естественную среду обитания», - указали в материале.

В комитете добавили, что в случае нахождения диких животных в городе, об этом нужно сообщать в мобильную экологическую дежурную службу.