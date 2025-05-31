Убитая в Москве из ревности девушка не обращалась в полицию из-за угроз

Девушка, которую из ревности убили в Бескудниковском проезде на севере Москвы, а также ее спутник ранее не обращались в полицию с заявлениями, в том числе об угрозах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Граждане ранее в полицию ни с какими заявлениями не обращались, в том числе об угрозах", - сказал собеседник агентства.

Вечером в субботу в Бескудниковском проезде в Москве молодой человек из ревности убил 17-летнюю девушку, ранил ее спутника, а потом совершил суицид. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, оно находится на контроле в столичной прокуратуре.