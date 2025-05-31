RT: участвовавшие в покупке младенцев китаянки не приезжали в Россию

Участвовавшие в покупке младенцев женщины из Китая, по версии следствия, в ряде случаев не приезжали в Россию и не обследовались.

Согласно материалам, с которыми ознакомился RT, их мужья сдавали свой биоматериал и выбирали пол детей. При этом донорами яйцеклеток могли выступать суррогатные матери.

Напомним, что выбор пола ребёнка запрещён по закону, а суррогатное материнство допустимо только при наличии медицинских показаний у женщины.

Ранее сообщалось, что суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении восьми медработников, которые с 2018 по 2020 год незаконно оформляли медицинскую документацию, содержащую заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей, и продали за рубеж 13 новорождённых за вознаграждение на сумму свыше 53 млн рублей.

Как заявил RT источник в правоохранительных органах, среди восьми медицинских работников, обвиняемых в продаже 13 новорождённых детей за границу, трое являются главврачами частных клиник в Приморском крае.

Руководитель ООО «Василеостровская Клиника Репродукции» Марина Чаликова отрицает причастность к этому своего учреждения.