Площадь пожара в производственном здании «Колесник» в поселке Новом Красногорского городского округа Московской области составила 900 квадратных метров. В текущий момент горит металлический ангар и резиновая крошка на открытой территории. Об этом в субботу, 31 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— На территории производственного здания «Колесник» горит металлический ангар на 900 квадратах, а также резиновая крошка на открытой территории. Угрозы соседним строениям нет. Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены 45 специалистов и 13 единиц техники, — передает Telegram-канал МЧС России.

О пожаре в Красногорском городском округе стало известно 31 мая. По словам очевидцев, огромные клубы дыма можно было увидеть за десятки километров от места возгорания. Согласно информации СМИ, загоревшееся предприятие занимается производством обуви.

28 мая на Промышленной улице в Солнечногорске Московской области загорелся строительный рынок, площадь пожара составила 2100 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 60 спасателей и 18 единиц техники. В прокуратуре столичного региона сообщили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.