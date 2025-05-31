Площадь пожара в подмосковном Красногорске увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Как уточняет ведомство, в настоящее время горит ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории.

О пожаре на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске стало известно 31 мая. Изначально огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Тогда горел только металлический ангар и резиновая крошка.

К тушению возгорания привлечены 45 специалистов и 13 единиц техники. При этом пока информации о пострадавших не поступало.