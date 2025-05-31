Появились подробности смертельной поножовщины на севере Москвы

На севере Москвы произошла поножовщина. Погибли два человека — 19-летний юноша и 17-летняя девушка, пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел вечером в субботу, 31 мая, на Бескудниковском бульваре. Молодой человек заметил свою девушку с другим поклонником.

Юноша устроил скандал, затем избил соперника и ударил ножом 17-летнюю возлюбленную. Девушка скончалась на месте происшествия.

«Поняв, что назад пути нет, ревнивец покончил с собой», — отметили журналисты.

Напомним, что в феврале 2022 года в квартире на Бескудниковском бульваре обнаружили зарезанных мужчин и женщину. Выяснилось, что виноват во всем любовный треугольник: сын зарезал отца и его девушку, а затем покончил с собой.

Кроме того, 29 марта 2023 года в квартире на Бескудниковском бульваре была зверски убита молодая волгоградка. На ее теле нашли множественные ножевые ранения.

Ее убийца был задержан по горячим следам. Он отметил в ходе заседания суда, что совершил преступление под воздействием наркотиков.