Стали известны подробности о пожаре в подмосковном Красногорске

Крупный пожар произошел на территории красногорского завода по производству галош. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло в поселке Новый на территории предприятия «Колесник», занимающегося производством резиновой обуви. «По прибытии пожарных установлено, что горит металлический ангар на площади 900 "квадратов", а также резиновая крошка на открытой территории», — отчитались в ведомстве. Площадь возгорания пока уточняется. Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Ранее очевидцы поделились кадрами мощного пожара в подмосковном Красногорске. Клубы дыма было видно из разных районов области.

Прежде сообщалось о пожаре, который начался на заводе «Авангард» в Петербурге. Тогда пожару присвоили второй ранг. По данным МЧС, в инциденте никто не пострадал.