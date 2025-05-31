На заводе в Красногорске начался сильный пожар
В подмосковном Красногорске на заводе по производству резиновой обуви начался сильный пожар. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал Mash.
На кадрах, опубликованных очевидцами, видны черные клубы дыма.
Журналисты заметили, что рядом с горящей промышленной площадкой находятся торговый центр и госпиталь имени Вишневского.
На место выехали сотрудники оперативных служб.
Напомним, что 26 февраля 2020 года на складах резиновых изделий в посёлке Новый Красногорского района в Подмосковье произошел сильный пожар.
Его площадь составила 4,4 тыс. квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.