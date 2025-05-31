На заводе в Красногорске начался сильный пожар

В подмосковном Красногорске на заводе по производству резиновой обуви начался сильный пожар. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал Mash.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видны черные клубы дыма.

Журналисты заметили, что рядом с горящей промышленной площадкой находятся торговый центр и госпиталь имени Вишневского.

На место выехали сотрудники оперативных служб.

Напомним, что 26 февраля 2020 года на складах резиновых изделий в посёлке Новый Красногорского района в Подмосковье произошел сильный пожар.

Его площадь составила 4,4 тыс. квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.