Штаб ЛДПР пострадал при ударе ВСУ по Шебекино

Здание штаб отделения партии ЛДПР в городе Шебекино Белгородской области повреждено в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

"Взрывной волной выбило стекла, немного пострадало само здание, где располагается партийный офис. Обязательно все восстановим в кратчайшие сроки, а пока организуем новый штаб", - написал он.

Глава партии добавил, что не сомневается в последующем "достойном ответе" с российской стороны.

"А мы ей (российской армии - прим. ТАСС) поможем, удвоив-утроив наши усилия в поддержке СВО", - заключил политик.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки ВСУ атаковали территорию региона с применением 58 беспилотников и 42 боеприпасов, погиб один человек. Позже в Минобороны РФ сообщили о еще трех сбитых украинских БПЛА над территорией региона.