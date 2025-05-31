Возросло число пострадавших после атаки ВСУ по Курской области

Число пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльскому району Курской области возросло. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

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«У 48-летнего мужчины минно-взрывная травма, рваная рана правого плеча, у 42-летнего мужчины — также минно-взрывная травма, ушибленно-резаная рана теменной области и ушиб носа», — указал глава субъекта.

Хинштейн также отметил, что в результате атаки пострадали 37-летняя мать и 4-летняя дождь. По его словам, женщина и ее ребенок уже отпущены на амбулаторное лечение.