Стали известны подробности дела о банде торговцев детьми из Владивостока

Во Владивостоке банда врачей, продававших детей иностранцам, могли готовить суррогатных матерей для отправки за границу. Об этом со ссылкой на источники сообщает «РЕН ТВ».

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По сведениям телеканала, обвиняемые оплодотворяли женщин образцами биоматериала иностранных граждан. После рождения детей оформляли на территории РФ с отметкой об отцовстве иностранного гражданина и вывозили.

Как ранее стало известно Telegram-каналу Shot, свою схему по торговле младенцами обвиняемые разработали еще в 2018 году и реализовывали ее в течение двух лет. По предварительным подсчетам, преступники успели продать 13 детей за 53 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Аналогичный случай произошел в 2020 году в Москве. Всего по делу проходят 19 фигурантов, среди которых три многодетных матери. У одной из них — Юлии Логиновой — на иждивении находятся 15 детей. Как выяснило следствие, подельницы Логиновой находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей. Их обеспечивали продуктами питания и медицинскими услугами, организовывали роды, а затем забирали новорожденных и регистрировали по подложным документам как своих детей.