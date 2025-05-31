У берегов Швеции сел на мель сухогруз, шедший в Россию

Следовавшее в российский порт Высотск грузовое судно под панамским флагом Meshka село на мель поблизости от города Ландскруна на юге Швеции. Об этом со ссылкой на Управление морского судоходства сообщает телеканал SVT.

"Мы допросим команду и постараемся понять причину того, почему оно село на мель", - приводит SVT слова пресс-секретаря Службы береговой охраны Вальдемара Линдекрантса.

По словам пресс-секретаря Управления морского судоходства Бьёрна Алверфельдта, на судне нет груза, и оно направляется в Высотск, расположенный у финской границы.

По данным SVT, представители Службы береговой охраны находятся на 180-метровом судне. Никакой информации о том, что внутрь судна поступает вода, нет.

"В настоящий момент нет никаких подозрений в преступных действиях, но посмотрим, к чему приведут беседы с членами экипажа", - цитирует SVT Алверфельдта.

В Вооруженных силах заявляют, что ситуация находится под контролем и что оснований для вмешательства пока нет. Расследование ведут другие органы.

По имеющейся информации, в баках судна содержится 938 тыс. литров мазута. Выбросов в морскую среду пока не наблюдается, но Служба береговой охраны готова принять необходимые меры в случае разлива топлива.