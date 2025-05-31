SVT: следовавшее в РФ судно село на мель у южных берегов Швеции

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Следовавшее в российский порт Высотск грузовое судно под панамским флагом Meshka село на мель поблизости от города Ландскруна на юге Швеции. Об этом со ссылкой на Управление морского судоходства сообщает телеканал SVT.

У берегов Швеции сел на мель сухогруз, шедший в Россию
© РИА Новости
"Мы допросим команду и постараемся понять причину того, почему оно село на мель", - приводит SVT слова пресс-секретаря Службы береговой охраны Вальдемара Линдекрантса.

По словам пресс-секретаря Управления морского судоходства Бьёрна Алверфельдта, на судне нет груза, и оно направляется в Высотск, расположенный у финской границы.

По данным SVT, представители Службы береговой охраны находятся на 180-метровом судне. Никакой информации о том, что внутрь судна поступает вода, нет.

"В настоящий момент нет никаких подозрений в преступных действиях, но посмотрим, к чему приведут беседы с членами экипажа", - цитирует SVT Алверфельдта.

В Вооруженных силах заявляют, что ситуация находится под контролем и что оснований для вмешательства пока нет. Расследование ведут другие органы.

По имеющейся информации, в баках судна содержится 938 тыс. литров мазута. Выбросов в морскую среду пока не наблюдается, но Служба береговой охраны готова принять необходимые меры в случае разлива топлива.

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