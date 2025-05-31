Огромный лось устроил забег по улицам Санкт-Петербурга

Жители Фрунзенского района Санкт-Петербурга заметили огромного лося, бегающего вдоль дорог и во дворах многоэтажных жилых домов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, животное перепрыгнуло забор у станции метро «Международная». Позже его видели около жилых домов на улице Бухарестской, а также на территории расположенного недалеко Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

«На время [на территорию учебного заведения] перестали пропускать студентов и сотрудников, чтобы они не столкнулись с диким зверем», — говорится в материале.

Местные жители допустили, что лось мог прибежать во Фрунзенский район из лесов, которые находятся у станции метро «Обухово».

В публикации отмечается, что в настоящее время животное ищут сотрудники профильных служб. Предварительно, в результате его забега по улицам города никто не пострадал.

21 мая биолог Павел Глазков в ходе беседы с журналистами «Мойки78» рассказал, как вести себя при встрече с лосем в городе. Он предупредил, что не стоит пытаться преследовать зверя и снимать его. Как сказал специалист, дикие животные находятся в состоянии стресса, если попадают в населенные пункты. По этой причине они могут повести себя неадекватно.